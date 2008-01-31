Тимошенко: чтобы объединить народ, нужно решить всего 2 задачи

Для объединения Украины политики должны отказаться от дискуссий на темы раскола и создавать справедливую власть.

Такое мнение высказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в интервью телеканалу «Евроньюс» поздно вечером 30 января.

«Я считаю, что для того, чтобы объединить народ Украины, нужно решить всего 2 задачи. Первая - политикам не поднимать те темы, которые раскалывают страну на 2 части, второе - людям нужно дать ощущение справедливости. Когда они живут в своей стране, они должны чувствовать, что власть о них заботится. Это - справедливые пенсии, зарплаты, это наличие работы, доступ к жилью, это медицинское страхование. За 17 лет независимости в Украине практически ничего в этом направлении не сделано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства также считает, что сейчас в Украине существует единство исполнительной и президентской ветвей власти. «После Помаранчевой революции у нас не было большинства в парламенте, нам в наследство осталось большинство от предыдущей власти, поэтому так тяжело складывались все обстоятельства после Помаранчевой революции. Сегодня единство есть, и это прекрасная основа для настоящих реформ в стране», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что для нее Помаранчевая революция является теми принципами и идеями, которые составляют смысл ее жизни и смысл жизни ее команды. «Поэтому мы хотели бы, чтобы сейчас наступило то время, когда люди подумали бы, что они не напрасно стояли на помаранчевых площадях. Они это делали именно потому, что политики могут быть другими. Это моя вера, и я стараюсь эту веру претворять в жизнь каждый день», - заявила премьер-министр Украины.