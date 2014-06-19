Порошенко предлагает провести в ближайшее время встречи с фракциями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на заседании Верховной Рады Украины.

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«В ближайшее время, я хотел бы предложить, чтобы состоялись мои встречи с фракциями, чтобы и тесное взаимодействие и тесная координация действий президента и Верховной Рады была тем примером, которого нам очень не хватало последние годы», - сказал президент.