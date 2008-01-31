Тимошенко получила «женский Оскар» (фото)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко получила награду "Женского журнала" как самая сильная женщина Украины. Приз носит громкое название "женский Оскар" и вручается по итогам голосования среди читательской аудитории издания.

Представитель журнала вручила Ю.Тимошенко награду непосредственно на брифинге в Кабмине.

Для Юлии Владимировны это уже второй "женский Оскар", так что, получив награду, Премьер не преминула поинтересоваться, можно ли их коллекционировать, а представитель журнала отметила, что не только можно, но и нужно.

ЛігаБізнесІнформ