Тимошенко получила «женский Оскар» (фото)

09:35, 31 января 2008
Политика
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Фото ”ЛігаБізнесІнформ”

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко получила награду "Женского журнала" как самая сильная женщина Украины. Приз носит громкое название "женский Оскар" и вручается по итогам голосования среди читательской аудитории издания.

Представитель журнала вручила Ю.Тимошенко награду непосредственно на брифинге в Кабмине. 

Для Юлии Владимировны это уже второй "женский Оскар", так что, получив награду, Премьер не преминула поинтересоваться, можно ли их коллекционировать, а представитель журнала отметила, что не только можно, но и нужно.

ЛігаБізнесІнформ

 

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