Днепропетровский горсовет выделил по 100 тысяч гривень семьям погибших десантников

Как передает корреспондент УНИАН , данное решение принято единогласно.

Кроме того, горсовет оплатит все расходы на похороны десантников, проживавших в Днепропетровске.Читайте такжеГПУ взялася за посадовців Міноборони і штабу АТО через збитий Іл-76 у Луганську

Депутаты во время сессии объявили сбор средств на похороны погибших и помощь пострадавшим.