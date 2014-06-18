Днепропетровский горсовет выделил по 100 тысяч гривень семьям погибших десантников
15:54, 18 июня 2014Политика
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Депутаты Днепропетровского горсовета на очередной сессии в среду, 18 июня, приняли решение выделить из городского бюджета по 100 тыс. грн семьям 10 десантников, погибших в сбитом 14 июня террористами самолете возле Луганска.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН , данное решение принято единогласно.
Кроме того, горсовет оплатит все расходы на похороны десантников, проживавших в Днепропетровске.Читайте такжеГПУ взялася за посадовців Міноборони і штабу АТО через збитий Іл-76 у Луганську
Депутаты во время сессии объявили сбор средств на похороны погибших и помощь пострадавшим.
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