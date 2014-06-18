Ночью в бою у Рубежного ранены 17 военнослужащих из Житомирщины - ОГА

Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сегодня сообщила руководитель сектора информационно-аналитической работы аппарата Житомирской облгосадминистрации Марина Кузьменко.

По ее словам, «сегодня из областного военного комиссариата нам поступило сообщение о том, что ночью возле Рубежного на Луганщине пострадали 17 воинов из Житомирщины, более точную информацию сообщим позже».

Кузьменко также рассказала, что на завтра запланированы похороны десантника Александра Голяченко, умершего 16 июня в госпитале от боевых травм.

Читайте такжеНа Луганщине ночью в результате нападения террористов ранены 16 силовиков«19 июня, в четверг, десантника похоронят в селе Славив Черняховского района Житомирской области»,- отметила Кузьменко.

Как сообщал УНИАН, 16 июня скончался еще один военнослужащий 95-й аэромобильной бригады, который получил тяжелое ранение в ходе АТО под Славянском на востоке Украины.

"Это уже 14-й герой, которого потеряла Житомирщина", - сообщили в ОГА.