Блок Литвина отстаивает статус госслужащих для медиков и педагогов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о присвоении учителям и медикам статуса государственных служащих.

Соответствующий “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно присвоения статуса государственного служащего медицинским, педагогическим и научно-педагогическим работникам)” за №1451 от 29 января 2008 г. зарегистрировал народный депутат от Блока Литвина Виктор ПИЛИПИШИН.

Автор отмечает, что принятие закона предусматривает повышение размера заработной платы работников области образования и здравоохранения, а также предусматривает дополнительные расходы из государственного бюджета на повышение социальной защищенности работников этих сфер. В свою очередь повышение уровня материального обеспечения медицинских, педагогических и научно-педагогических работников, оплата труда которых осуществляется из Государственного бюджета Украины, улучшение условий социальной защищенности таких работников, должно повысить престиж этих профессий, преодолеть проблему кадрового обеспечения образовательных учреждений, заведений здравоохранения, особенно в сельской местности.

Законопроектом предлагается начислять надбавку к зарплате за выслугу лет ежемесячно в таких размерах: более 3 лет стажа – 10%, более 5 лет – 15%, более 10 лет – 20%, более 15 лет – 25%, более 20 лет – 30%, более 25 лет – 45%. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, реализация нововведений запланирована с 1 января 2009 г., а следовательно необходимые расходы должны быть предусмотрены в государственном и местных бюджетах на 2009 г.