РФ ощутит значительные потери от разрыва военного сотрудничества с Украиной - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«По сравнению с Россией можно сказать, что Украина не теряет ничего. Украина ничего не потеряет стратегически. Ведь все совместные проекты важны именно для России», - сказал Бадрак.

По его словам, в частности речь идет о стратегических ракетах, которые Украина «постоянно обслуживала. Если Украина прекратит это обслуживание, Россия окажется перед существенным вызовом, тогда как для Украины эта ситуация не критическая, потому что мы не имеем своих баллистических ракет».

Читайте такжеРогозин: Россия готова к разрыву связей ОПК с Украиной

Что касается самолетостроения, то Украина «не сможет без российских комплектующих производить самолет Ан-70. В то же время, Россия не сможет возобновить производство самолетов “Руслан” без Украины, а также производить самолет российской разработки Ил-476. Потому что более 30 наименований комплектующих к нему выпускают в Украине», - заметил Бадрак.