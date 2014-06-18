Вооруженные силы закупят около тысячи бронетранспортеров - СНБО
13:20, 18 июня 2014Политика
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Вооруженные силы Украины закупят около тысячи бронетранспортеров.
Всего будет закуплено около тысячи единиц техники / facebook
Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь информационного центра СНБО Владимир Чеповый сообщил на брифинге.
«Вооруженные силы проведут сравнительные испытания БТР-3Е1 и БТР-4Е («Буцефал»), чтобы выбрать лучший для применения в зоне АТО», - сказал он.
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Чеповый сообщил, что «всего будет закуплено около тысячи единиц техники».
Также Чеповый отметил, что «рассматривается также вопрос закупки легкобронированных колесных бронетранспортеров «Дозор-Б».
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