Турчинов намерен попросить закрывать буфет во время заседаний парламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании парламента.

В последние дни Турчинов почти всегда после перерыва в заседаниях ВР просит делать объявление, чтобы народные депутаты заходили в сессионный зал, поскольку в зале их очень мало и не хватает необходимых голосов для принятия результативных решений.

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«Мы даже будем вносить предложение секретариата парламента, чтобы когда завершается перерыв, закрывать буфет в парламенте. Правильно? Чтобы не было искушения несвоевременно за счет рабочего времени отдыхать в буфете», - сказал Турчинов.

Он призвал руководителей фракций попросить народных депутатов присутствовать и работать на заседаниях парламента.