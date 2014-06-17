Пострадавшие военные получат страховки лишь после завершения АТО - волонтер

Военнослужащие, утратившие трудоспособность в связи с участием в антитеррористической операции, получат страховки после завершения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила активист общественной инициативы “Волонтерская сотня” Дана Яровая.

Она рассказала, что сегодня многие из раненых в ходе АТО бойцов нуждаются в долговременной дорогой реабилитации, однако раненые бойцы АТО не могут воспользоваться средствами, которые им по законодательству должно выплатить государство в виде страховых выплат, поскольку бойцам объяснили, что страховку они получат лишь после завершения антитеррористической операции.

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“Как мне объяснила жена одного из раненых бойцов, им пообещали эти деньги выплатить по окончании антитеррористической операции, но раненым бойцам нужна реабилитация уже сейчас. Бойца выписывают из больницы, а на реабилитацию нужно 3-4 месяца времени”, - сказала Яровая.

В свою очередь другой волонтер “Волонтерской сотни” Наталия Воронкова рассказала, что находящимся в госпиталях раненым бойцам сегодня нужны инвалидные коляски и костыли, а также определенные медикаменты. Она подчеркнула, что частные фармацевтические компании и благотворители помогают средствами и непосредственно лекарствами. Даже есть случаи денежных переводов из Москвы: “Самые приятные денежные переводы из Москвы. Мы даже такие получаем с подписью “С любовью, москвичи”.

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Также она прибавила, что существуют определенные проблемы по восстановлению документов раненых бойцов, поскольку некоторых из них привозят в больницу и оказывается, что они прибыли без паспорта и без военного билета. “Очень многие ребята, особенно те, которых привезли без сознания, попадают без паспортов, без военных билетов. И даже есть случай, когда у одного парня пропали документы, а в воинской части он числился как дизертир. Поэтому восстановление документов нужно решать на государственном уровне, поскольку родители этих ребят не могут ничего сделать”.

Также волонтер прибавила, что требуют решения вопросы кредитов, которые в свое время взяли бойцы АТО. Она объяснила, что раненые бойцы, те, которые надолго утратили трудоспособность, очевидно не могут выплачивать взятые в мирное время банковские кредиты, и поэтому Верховная Рада должна принять решение для того, чтобы или ввести кредитные каникулы, или снижать процентные ставки, либо, чтобы государство частично компенсировало эти кредиты.