Социолог объяснил, почему в Украине и Европе поддерживают правые партии

Эта тенденция есть и в Украине, но объясняется она другими причинами, считает генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

«В какой-то мере консервативная и националистическая идеологии востребованы и в Украине, именно поэтому выросла «Свобода». Но природа этого явления у нас иная, чем в Западной Европе. Там это связано, в первую очередь, с большим наплывом эмигрантов, который просто несопоставим с украинскими масштабами. Но если в будущем у нас ситуация с эмиграцией изменится, то украинцы изменят и свой взгляд на этот вопрос», —отметил Владимир Паниотто.

Напомним, во Франции правая партия «Национальный фронт» набрала 25% голосов населения. А в Дании победила национал-консервативная Датская народная партия: ее поддержали 26,8% избирателей.

При этом социолог отметил, что главная причина, по которой украинцы поддерживали ВО «Свобода», заключалась в том, что эта политсила была наиболее последовательна в своей оппозиции к режиму Януковича.

«Согласно нашему анализу, из 10% поддержавших «Свободу» на предыдущих парламентских выборах только 3% разделяло ее идеологию», — резюмировал Паниотто.

Как известно, в результате досрочных местных выборов в конце мая «Свобода» впервые попала в Киевсовет.