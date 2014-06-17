Экс-вице-премьер РФ: Путину нужна Украина стоящая на коленях и просящая прощения

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"То, что Путин не введет войска в Донбасс было ясно с самого начала. Можно назвать массу причин, но назову одну: санкции Запада. Они были бы настолько чувствительны, что экономическая катастрофа в России (которая уже маячит на горизонте) стала бы реальностью в несколько месяцев. Путин это и сам прекрасно понимал, а ему еще в Нормандии Кэмерон и Меркель это подробно объяснили. Экономическая катастрофа Путину не нужна: она является явным и прямым нарушением того общественного договора, который является основой его электоральной устойчивости", - написал он.

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"Но ему нужна нестабильная Украина. Украина, которая не может начать реальные реформы. Украина, которая не может начать реальную интеграцию с Западом. Украина, которая полностью зависит от России как политически, так и экономически. Ему нужна Украина, перманентно стоящая на коленях и просящая прощения", - отметил Кох.

Вся болтовня Путина о притеснениях русских и т.д., уверен Кох, – для подъема и ярости масс.

"И все, кто поверил в эту болтовню - болваны, которым надо пойти и удавиться от осознания собственной глупости, а не пытаться патриотическими заклинаниями склонить Путина к введению войск", - добавил он.