Ярема: Больше всего украинских военнослужащих погибли не в боях

Об этом в эфире "Свобода слова" заявил первый вице-премьер Виталий Ярема.

"В основном они погибли тогда, когда находились в самолете, вертолете, спали. Но очень мало погибло в боях, в отличие от террористов. То есть профессиональный уровень нашей армии и Национальной гвардии чрезвычайно высокий", - отметил Ярема.

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Чиновник отметил, что руководство должно сделать организационные выводы, в частности, по организации безопасности во время доставки людей.

По его словам, за время проведения антитеррористической операции на Востоке Украины погибло 125 военнослужащих: 95 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 22 сотрудника органов внутренних дел, СБУ и пограничники.