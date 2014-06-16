В Минфине рассказали, когда на Донетчине снова заработает Госказначейство

Об этом заявляют в Министерстве финансов Украины, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ

В частности, в сообщении говорится, что средствах массовой информации появилась информация относительно разблокирования работы ГУ Госказначейства в Донецкой области. Министерство финансов отмечает, что информация не соответствует действительности.

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В помещении Главного управления Государственной казначейской службы в Донецкой области находятся вооруженные люди, в течение дня были изъяты электронные ключи и другие электронные средства, которые используются для проведения платежей.

На работников казначейских, налоговых органов и Национального банка Украины в Донецкой области оказывается давление с целью их перехода на службу в так называемую «Донецкую народную республику» и введения собственной платежной системы.

Министерство финансов заявляет, что работу ГУ ГКСУ в Донецкой области будет восстановлено при условии, если ни одного вооруженного человека на территории Государственной казначейской службы не будет и прекратится любое давление на работников ГКСУ, в том числе в нерабочее время.