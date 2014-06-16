The Washington Post: Дипломат обозвал Путина нецензурным словом, вызвав восторг у активистов

Кэрол Морелло и Майкл Бирнбаум в статье под названием «Украинский дипломат обозвал Путина нецензурным словом, вызвав восторг у митингующих и разозлив Москву» в американской газете The Washington Post пишут, что украинцы называли Владимира Путина по-разному, и нацистом, и диктатором и просто обзывали плохими словами. Но ничто не вызывало такую бурю негодований, как высказывание главы МИД Украины, который использовал школьный эпитет для описания российского президента в субботу вечером.

В воскресенье российские законодатели призвали украинского президента отправить и. о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу в отставку, после того как он обозвал Путина нецензурным словом. Дещица небрежно оскорбил российского президента, так как хотел успокоить митингующих и остановить нападения на посольство России в Киеве.

Он пробрался в средину бунтующей толпы из нескольких сотен людей, разгневанных гибелью 49 украинских военных несколько часов ранее. Пророссийские сепаратисты, с помощью оружия, которое, как многие считают, они получили из России, сбили украинский военно-транспортный самолет, когда он шел на посадку в луганском аэропорту, все, кто были на борту, погибли.

Все окна в трехэтажном здании российского посольства были разбиты, так как протестующие кидались яйцами, кирпичами, краской и автомобильными запчастями, которые они вытащили из разобранных дипломатических автомобилей.

Дещица призвал их остановить насилие. Он отметил, что у Украины есть обязательство защищать посольства, и подчеркнул, что не просил прекратить митинг, а просто призвал сделать его мирным.

«Я готов быть здесь с вами и говорить: «Россия, убирайся из Украины», – сказал он.

А затем он произнес слова, которые стали причиной международного скандала: «Путин х…, да».

Его высказывание вызвало восторг у митингующих, которые это услышали, и побудило спеть вместе знаменитую песенку о Путине. Видео сразу же разместили на YouTube.

Надо отметить, что Дещица был хорошо знаком с украинской поп-культурой.

Эту песню придумали фанаты конкурирующих футбольных клубов Украины, которые в марте маршировали по Харькову, дружно напевая «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Эта песенка стала популярной и превратилась в кричалку, которую стали повторять во время футбольных матчей и на акциях протеста. Украинские туристы начали снимать видео, на которых, смущенно улыбаясь, пели песенку про Путина во время каникул где-нибудь за границей – в саке-баре в Японии, в сопровождении мексиканских мариачи бэндов в Лос-Анджелесе, сидя на трибунах во время игр на Кубке мира в Бразилии.

Даже некоторые похоронные венки, которые митингующие оставили на лестнице российского посольства в воскресенье, были украшены лентами с этой надписью.

Джеффри Пайетт, посол США в Украине, поспешил защитить Дещицу на своей странице в Twitter, похвалив украинского министра «за то, что он попытался уладить опасную ситуацию. Он умелый дипломат».

Дещица, без малейшего сожаления о случившемся, рассказал радиостанции Эхо Москвы, что действовал в «чрезвычайной ситуации», в которой «главным было сдерживать людей».

Тем не менее, Москве было совсем не смешно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство по этому поводу во время беседы с министрами иностранных дел Германии и Франции.

В воскресенье в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом, Лавров «выразил возмущение в связи с бездействием киевских властей, которые допустили такую возмутительную ситуацию перед зданием посольства России в столице Украины», – говорилось в заявлении министерства.

Леонид Слуцкий, один из лидеров российской Госдумы, сказал, что Дещица нарушил международные соглашения о дипломатическом поведении.

«Когда главный дипломат Украины кроет матом президента России в контексте незаконных действий, которые, по сути, можно назвать агрессивным нападением на посольство России... это апофеоз того, что я бы назвал анти-дипломатией», – сказал Слуцкий в интервью агентству РИА Новости.

Алексей Пушков, глава комитета по международным делам нижней палаты российского парламента, заявил, что в ответ на такое оскорбление, Москва должна прекратить поставки природного газа в Украину.

Последние отчаянные переговоры по вопросам газовых поставок, казалось, ни к чему не вели и до этого инцидента. Переговоры зашли в тупик, так как стороны не смогли прийти к соглашению по поводу ценообразования, и контролируемая российским государством компания Газпром заявила, что прекратит поставки, если Украина не оплатит свой долг в размере 1,9 млрд. долл. в понедельник.

Поскольку спрос на природный газ летом гораздо ниже, чем зимой, прекращение поставок, вероятно, не нанесет сейчас сильный удар по Украине или Европе, которая получает 15 % своего газа из России через газотранспортную систему Украины. Но если это затянется, зимние поставки могут оказаться под угрозой, потому что газ не будет поступать в важнейшие украинские хранилища.