Тымчук: Необходимо придирчиво проанализировать назначения в силовых структурах при Януковиче

Руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук считает, что военная контрразведка и другие спецслужбы сейчас должны особенно придирчиво проанализировать кадровые назначения в силовых структурах, которые были осуществлены во времена президентства Виктора Януковича для того, чтобы обнаружить предателей.

Об этом Тымчук заявил в комментарии УНИАН.

“Со стороны военной контрразведки и других спецслужб должно быть придирчивое внимание к тем назначенцам, которые пришли в Министерство обороны и Генеральный штаб при министрах обороны Ежеле, Саламатине и Лебедеве. В первую очередь, необходимо обратить внимание на людей, которые работают на ключевых должностях, в частности, в оперативном управлении Генерального штаба. Потому что это — мозг армии, потому что это управление готовит планы войны”, - сказал Тымчук.

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Также Тымчук заявил, что посол Украины в Беларуси, бывший министр обороны Михаил Ежель должен быть уволен с государственной службы как получивший свое назначение при Януковиче.

“У меня вопрос: что Ежель до сих пор делает в должности посла в Беларуси? Это человек, который принимал участие в разрушении армии. Один из троих министров обороны времен Януковича почему-то продолжает оставаться на государственной службе, причем, на достаточно серьезном участке, поскольку у нас не было никаких гарантий, что Беларусь не станет плацдармом для нападения России. А во-вторых, в марте был скандал, когда Ежель сказал, что Украина будет предоставлять свою территорию для размещения противоракетной обороны (стран НАТО - УНИАН). Министерство иностранных дел опровергло эту информацию, но никаких организационных выводов сделано не было”, - сказал Тымчук.