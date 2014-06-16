ГПСУ: пограничники на огневых позициях полностью обеспечены бронежилетами и касками

Для бесперебойной работы в управлении Луганского пограничного отряда созданы специальные группы, которые по мере необходимости доставляют своим коллегам все необходимое, говорится в сообщении пресс-службы ГНАУ.

Ежедневно личный состав, несущий службу на отдаленных участках, обеспечивается питьевой водой, поэтому перебоев с водой нет, говорится в сообщении.Читайте такжеСилы АТО будут полностью обеспечены бронежилетами в течение 10 дней - Минобороны

"В последнее время хорошо налажено взаимодействие пограничной службы с военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые находятся на передовых позициях. Военнослужащие вместе обустраивают позиции, тренируются, участвуют в боевых", - сообщают в Государственной пограничной службе Украины.