Газовые переговоры не дали результата: "Газпром" ждет денег от Украины до утра

Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, сообщает ТСН.

"Российская сторона ожидает оплату задолженности, накопившейся за газ в размере $ 1951 млн. до 10.00. 16 июня", - сказал Куприянов.

По его словам, в случае непоступления денежных средств, поставки газа в Украину будут переведены на режим предоплаты.

В свою очередь, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил журналистам, что Украина и Россия по итогам переговоров так и не смогли достичь компромисса.

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Кроме того, глава "Нафтогаза" напомнил, что предложенный Европейской комиссией компромиссный вариант предполагал согласование временной промежуточной цены на российский газ для Украины в размере $ 326 за тысячу кубических метров газа.

"Сегодня этот компромисс российской стороной подтвержден не был, думаю, что еще есть шанс завтра в 9.00 по киевскому времени, когда начинается новый газовый день, для подтверждения этого компромисса", - сказал он.