Газовые переговоры не дали результата: "Газпром" ждет денег от Украины до утра

02:31, 16 июня 2014
Политика
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В Киеве около 1:30 часов понедельника безрезультатно завершились трехсторонние газовые переговоры, по итогам которых "Газпром" подтвердил крайний срок, в который он ожидает получить от Киева задолженные за поставки газа деньги.

Российская сторона ожидает оплату задолженности за газ до 10.00. 16 июня

Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, сообщает ТСН.

"Российская сторона ожидает оплату задолженности, накопившейся за газ в размере $ 1951 млн. до 10.00. 16 июня", - сказал Куприянов.

По его словам, в случае непоступления денежных средств, поставки газа в Украину будут переведены на режим предоплаты.

В свою очередь, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил журналистам, что Украина и Россия по итогам переговоров так и не смогли достичь компромисса.

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Кроме того, глава "Нафтогаза" напомнил, что предложенный Европейской комиссией компромиссный вариант предполагал согласование временной промежуточной цены на российский газ для Украины в размере $ 326 за тысячу кубических метров газа.

"Сегодня этот компромисс российской стороной подтвержден не был, думаю, что еще есть шанс завтра в 9.00 по киевскому времени, когда начинается новый газовый день, для подтверждения этого компромисса", - сказал он.

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