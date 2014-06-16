Янукович пытается найти приют в Беларуси - журналист

Об этом на своей странице Фейсбук пишет журналист Мустафа Найем, ссылаясь на свои источники.

"Кажется, Виктор Янукович уже перестал доверять Владимиру Путину. По неподтвержденным данным, семья Виктора Януковича ищет приют в Беларуси", - написал он.

По словам Найема, на минувшей неделе сын бывшего президента Виктор Янукович-младший проводил консультации по этому поводу во время телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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"В частности, Янукович-младший высказал опасения, что его отец может стать разменной монетой в политическом диалоге между Киевом и Москвой. В частности, якобы существует вероятность, что в результате многосторонних договоренностей бывшего президента выдадут официальным властям Украины. В ответ Александр Лукашенко дал понять, что он тоже считает, что бывший президент должен вернуться в Украину, но, если Виктор Янукович все же пожелает переехать в Беларусь, он готов предоставить убежище ему и его семье. Что особенно интересно, во время разговора Янукович-младший якобы также сообщил, что в случае позитивного развития ситуации Виктор Янукович может возглавить новое государственное образование - Новороссию, в которую должны войти Луганская и Донецкая области", - пишет Найем.

"Подчеркну еще раз, информация из одного источника, но я ему доверяю в достаточной степени, чтобы обнародовать подобные данные", - резюмировал журналист.