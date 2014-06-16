Миллер неожиданно вернулся в Кабмин: газовые переговоры возобновились

По информации ТСН, около получаса назад глава "Газпрома" быстро вышел из правительственного здания и сразу сел в автомобиль, отказавшись давать журналистам какие-либо комментарии, а уже буквально через 10 минут Миллер вернулся.

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Сейчас в здании Кабинета министров переговоры между сторонами продолжились, но уже без еврокомиссара Гюнтера Эттингера.

Впоследствии, около 00:20 понедельника, еврокомиссар Эттингер также вернулся на переговоры.