Миллер неожиданно вернулся в Кабмин: газовые переговоры возобновились
00:27, 16 июня 2014Политика
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В Киеве снова продолжились газовые переговоры, а глава "Газпрома" Алексей Миллер неожиданно вернулся в здание Кабмина.
Миллер неожиданно вернулся в здание Кабмина Фото УНИАН
По информации ТСН, около получаса назад глава "Газпрома" быстро вышел из правительственного здания и сразу сел в автомобиль, отказавшись давать журналистам какие-либо комментарии, а уже буквально через 10 минут Миллер вернулся.
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Сейчас в здании Кабинета министров переговоры между сторонами продолжились, но уже без еврокомиссара Гюнтера Эттингера.
Впоследствии, около 00:20 понедельника, еврокомиссар Эттингер также вернулся на переговоры.
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