Великобритания напомнила Москве о новом этапе санкций из-за Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейґ, пишет Украинская правда.

По его словам, Россия должна прекратить оказание поддержки и поставки оружия группам сепаратистов.

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По его словам, Россия должна прекратить оказание поддержки и поставки оружия группам сепаратистов.

Министр напомнил, что международное сообщество готово к новому этапу санкций против России, "если последняя будет продолжать провоцировать нестабильность в Украине".

"Я осуждаю атаку на украинский военный транспортный самолет над Луганском, в результате которой, по полученной информации, погибло немало украинских военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям, друзьям и коллегам погибших", - отметил Хейг.

Как сообщал УНИАН, 14 июня, около 1.10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

В тот же день в Мариуполе в результате обстрела колонны транспорта трое пограничников погибли и четверо получили ранение. Колонна попала под обстрел из автоматов и гранатомета на околице города, вблизи завода "Азовсталь".