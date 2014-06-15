В Николаеве задержали диверсанта, который планировал вывести из строя боевые самолеты ВСУ

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина «Ш», который готовил и проводил на юго-востоке Украины террористические и сепаратистские акции.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Как отмечается в сообщении, 39-летний местный житель подыскивал в Херсонской, Николаевской и Одесской областях потенциальных участников для проведения диверсий. Его деятельность координировала российская сторона с территории АР Крым.

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«6 июня с.г. в Перевальске Луганской области злоумышленник получил от представителей российского штаба «Казачья национальная гвардия» указание – совместно с боевиками террористической организации «ЛНР» вывести из строя боевые самолеты ВС Украины, которые дислоцируются на военном аэродроме в Николаевской области», - говорится в сообщении и отмечается, что «на следующий день он прибыл в Николаев с целью провести разведку прилегающей к аэродрому территории, определить оптимальные позиции для ведения огня по украинским самолетам и пути отхода диверсионной группы».

7 июня с.г. сотрудники СБУ задержали «Ш». В ходе задержания у него изъята карта военного аэродрома. Во время обыска по месту жительства злоумышленника выявлены патроны к автоматическому стрелковому оружию и боевая граната.

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СБУ начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 и ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины по факту приготовления к совершению террористического акта и незаконного обращения с оружием. В отношении задержанного суд избрал меру пресечения содержание под стражей.