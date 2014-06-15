Под Славянском уничтожили 3 террористов, 2 взяли в плен - Нацгвардия

Сегодня, 15 июня, в районе поселка Юрковка под Славянском Донецкой области, при попытке террористов прорваться через блокпост, охраняемый гвардейцами Национальной гвардии Украины, завязался непродолжительный бой.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной гвардии Украины, в результате противостояния трое террористов были уничтожены, двое задержаны и дают показания.

Со стороны правоохранителей потерь нет.