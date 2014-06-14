Взрывное устройство возле АП обнаружила прохожая - источник

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, охране здания АП женщина сообщила о находке около 00.25. По словам собеседника агентства, женщина сказала, что возле здания заметила нескольких неизвестных людей в камуфляжной форме. Во время обследования указанного места было обнаружено желтое 4-литровое ведерко, обмотанное серым и зеленым скотчем. В нем было обнаружено 4 гранаты РГД и одна граната Ф-1, 14 болтов и около 100 гаек, которые обычно используются в качестве дополнительных элементов поражения. Кроме того, неподалеку был найден мобильный телефон “Самсунг”.

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Все материалы, как отметил источник, переданы в Службу безопасности Украины, которая должна осуществить необходимые процедуры по исследованию изъятых взрывных элементов и принять решение относительно открытия уголовного производства.