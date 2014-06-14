США обеспокоены новыми усилиями России по поддержке сепаратистов

Об этом в Вашингтоне заявила представитель Белого дома Мэри Харф.

"Мы и наши европейские союзники должны призвать Россию поддержать мирный план и сотрудничать с президентом Порошенко в его реализации, и мы были рады разговоре президентов Порошенко и Путина. В то же время, мы очень обеспокоены новыми российскими усилиями по поддержке сепаратистов", - заявила она.

В этой связи Харф отметила, что за последние три дня колонна из трех танков Т-64, нескольких БМ-21 и установок залпового огня "Град" и другие военные транспортные средства "перешли из России в Украину недалеко от украинского города Снежное".

"Это недопустимо. Порошенко протестовал против этих действий в разговоре с Путиным, а государственный секретарь Керри выразил нашу обеспокоенность министру иностранных дел Лаврову в среду", - сказала представитель Белого дома.

Харф отметила, что в эти выходные в Киеве для обсуждения мирного плана пройдет встреча украинских и российских переговорщиков.

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"Мы призываем Россию использовать эту возможность, чтобы продемонстрировать миру свою приверженность остановить поток оружия и боевиков через территорию Украины и сотрудничать с Украиной в реализации мирного плана. Неспособность России по деэскалации ситуации приведет к тому, что она заплатит большую цену", - подчеркнула она.

Кроме того, представитель Белого дома напомнила, что США "ясно дали понять, что поддерживают мирный план президента Порошенко".

"Это включает в себя прекращение огня, амнистию сепаратистов, которые сложили оружие, отвод российских бойцов обратно в Россию и широкая децентрализация власти регионов Украины", - отметила Харф.