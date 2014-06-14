СБУ задержала около сотни лиц, причастных к терроризму и шпионажу

Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко в эфире "Шустер LIVE", пишет Украинская правда

"По состоянию на сегодня у нас за решеткой сидят по решению украинских судов 12 граждан РФ рядом с Пукачем, 80 граждан и Украины, и других стран, которые причастны к терроризму, и к шпионажу, и ко всем чрезвычайно опасным преступлениям против наших граждан", - сказал он.

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Председатель СБУ отметил, что передает в Совет безопасности ООН доказательства причастности России к конфликту на Юго-Востоке Украины

По словам Наливайченко, против Украины сейчас ведется "спланированная циничная, но новая форма войны", которая "называется гибридной войной".

"Главная составляющая этой войны - информационная война", - добавил он.