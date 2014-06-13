Пушилин пока решил остаться в Москве

Об этом он в пятницу сказал в эфире российского телеканал "Дождь".

"Я нахожусь в Москве", - сказал он.

На уточняющий вопрос, когда он планирует вернуться, Пушилин сказал: "Не знаю".

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Он также обвинил украинские власти в организации покушения на него, заявив, что украинская разведка опаздывает на несколько дней.

Как известно, в 22.15 в четверг у здания ДонОГА взорвался микроавтобус "Газель", который по информации СМИ принадлежал лидеру местных боевиков Пушилину.

В больнице Донецка умерли трое пострадавших в результате взрыва этого микроавтобуса.