Следствие идентифицировало только один автомат, из которого на Майдане убили 10 активистов - ГПУ

Следствию по состоянию на сегодняшний день удалось идентифицировать только одну единицу оружия, из которого на Майдане Незалежности в Киеве во время акций протеста были убиты 10 митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель и.о. генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

«Нами идентифицирован один автомат, из которого причинена смерть 10 митингующим ... это АК калибра 7,62 мм. К большому сожалению, мы не установили, что 76 человек были убиты из снайперских винтовок - неопровержимых доказательств мы не получили", - сказал Баганец.

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Одновременно он отметил, что все снайперы из всех спецподразделений украинских силовых структур были допрошены, а их оружие проверено и отстреляно для сравнения образцов пуль, изъятых с мест расстрелов.

Вместе с тем Баганец сообщил, что следствием установлены неоспоримые свидетели из числа посторонних граждан, которые вели на местах расстрелов видеозаписи.

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Как отметил Баганец, анализ этих записей показал, что на улице Институтской митингующие шли к кордону правоохранителей без оружия и только с единственной целью - зажечь покрышки у бетонной баррикады, которая стояла невдалеке от верхнего выхода станции метро "Крещатик", чтобы исключить возможность для правоохранителей вести прицельный огонь.

Как сообщал УНИАН, после отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале этого года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из которых - 20 февраля, когда интенсивно применялось огнестрельное оружие. Сообщалось, что большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали демонстрантам в голову, сердце и шею.

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3 апреля Махницкий сообщил, что приказ о применении оружия против митингующих в центре Киева 20 февраля дал экс-президент Янукович через свою Администрацию, МВД и СБУ.

21 марта и.о. генпрокурора заявил, что Генпрокуратура установила имена снайперов, стрелявших в демонстрантов на улице Институтской.