Регионы бдят, социалисты капризничают, бютовцы обещают...

Ночью бело-голубые депутаты едят мороженое и говорят об экономике

Парламентская неделя закончилась. За это время члены Партии регионов продемонстрировали серьезность своих намерений и способность добывать в борьбе себе комитеты, время от времени рассказывая телекамерам, что все, чего они хотят, - это соблюдение требований Регламента. (По действующему Регламенту Верховной Рады, голосование за спикера проводится тайно, коалиция хочет внести изменения в Регламент и проголосовать за спикера и премьера открыто, “в пакете”.)

“Регионалы" не оставляют боевого поста возле президиума ни днем, ни ночью – вдруг коалицианты проберутся в сессионный зал...

Пиар своему протесту они обеспечили на уровне. Известно, что в таком ночном “бдении” принял участие и один из “акционеров” фракции Борис Колесников.

Евгений Кушнарев говорит, что голосовать за спикера и премьера в пакете нельзя никак. "Ну давайте я подберу себе под стать кандидата в премьеры, чтобы вы голосовали его в пакете вместе со мной на должность вице-спикера", - возмущался он корреспонденту УНИАН.

В буфете члены ПР охотно рассказывали, чем занимаются ночью – о чем говорят (преимущественно об экономике), как работают на лептопах, едят мороженое, и параллельно жаловались, что аппарат Верховной Рады ну просто саботирует их требования. Например, чтобы в выходной день к протестантам пропустили телегруппу, руководителю аппарата ВР Зайчуку звонил по телефону лично Андрей Клюев.

Еще они пересказывали страшилки относительно возможности силового захвата зала со стороны Тимошенко, одно слово, всячески подогревали к себе интерес.

Бокий - стопроцентный натурал

По слухам, “Регионы” активно поработали с фракцией социалистов. В результате чего Василий Волга - новый, но презентабельный и говорливый социалист - заявил, что фракция не будет голосовать за Петра Порошенко.

“Иван Сидорович! – поймала я за рукав Бокого. – Как это так? Раньше социалисты говорили, что хотят Порошенко, а теперь от него открещиваются”. “Разве я хотел Порошенко? Помулуйте, - отбивался Иван Сидорович. - Я хотел Порошенко? Да я – стопроцентный натурал!”

“Социалисты стояли и стоят на тех же позициях, что и “Регионы”: мы против “пакета” и мы за голосование в соответствии с действующим Регламентом, - сказал Бокий. - Президент должен работать со своей силой (очевидно, “Нашей Украиной. - Автор) так, чтобы она не вносила смуту в работу Верховной Рады и не выдвигала тех кандидатов, которые могут вызывать в обществе определенное возмущение. В тысячный раз повторяю: я за Порошенко не буду голосовать, он представляет крупный бизнес.

Услышав вопрос – а что, собственно, изменилось за последнюю неделю, - Бокий задумался.

“С “регионалами” я начал разговаривать, понимая их, а они понимают меня... – сказал он. - Я ожесточенный антикучмист, но мы разговариваем с ними языком закона”.

Пока еще неизвестно, что точно стало причиной такой позиции социалистов. Говорят, что это результат интриг “Регионов”, которые обещают “морозовцам” всяческие блага, например, спикерство Морозу.

Но как сообщили нам из штаба СПУ, никаких проблем с голосованием относительно Порошенко у социалистов вроде бы не будет. Просто Сан Саныч добывал в борьбе, мол, себе право в будущем, в случае внутрикоалиционного конфликта, сказать: я же предупреждал, что будут проблемы между Порошенко и Тимошенко.

Порошенко смягчил Тимошенко

Блок Юлии Тимошенко устами Александра Турчинова и Андрея Шкиля раздавал комментарии о том, что “Регионы” готовят сценарий дестабилизации страны.

Юлия Владимировна на двух пресс-конференциях подчеркнула, что она выступает за соблюдение и Регламента, и Конституции, и все голосования будут происходить по закону. А относительно Порошенко-спикера, то почему и нет? Мы заключали соглашение без права вето на кандидатуры партнеров. Поговаривают, что смягчение позиции - это не только результат внутрикоалиционной солидарности, но и встречи Порошенко и Тимошенко.

Все опрошенные нами депутаты демкоалиции убеждают, что уже на будущей неделе будет разблокирована работа Совета. Если нет - “бютовцы” обещают досрочные выборы, хотя в это никто не верит.

“Регионы”, хоть и не против достичь своей акцией “великой цели” - развала помаранчевой и создания широкой коалиции, - судя по всему, готовы удовлетвориться шестью ключевыми комитетами. И уже это будет победой, они докажут обществу, правительству и Президенту, что им нельзя просто так диктовать условия.

Скорее всего, разноцветные переговоры не будут прекращаться все выходные. В понедельник страну ожидает круглый стол всех политических сил, широкий показательный процесс переговоров, который, однако, будет отвлекать внимание от переговоров кулуарных.

Лана Самохвалова