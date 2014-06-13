ГПУ обратилась к ФБР с просьбой улучшить качество видео с мест расстрела на Майдане

Следователи Генеральной прокуратуры Украины направили экспертам Федерального бюро расследований США видеозаписи, изъятые с камер наружного наблюдения в центре Киева во время массовых убийств протестующих, для изучения возможности улучшения качества записи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Олег Махницкий заявил на брифинге по предварительным результатам расследования массовых убийств во время Майдана.

По его словам, следователями были истребованы видеозаписи с видеокамер, которые были установлены на зданиях всех предприятий в центре города.

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"Видеозаписи 20 февраля предоставлены специалистам ФБР для возможности улучшения записи с использованием самых современных мировых технологий, что существенно может помочь следствию", - отметил Махницкий.

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Он сообщил, что в настоящее время допрошены по делу о массовых убийствах более тысячи человек, осмотрено более 200 мест событий и назначены более 400 экспертиз.