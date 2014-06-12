В Артемовском районе боевики с оружием напали на «Бахмутский аграрный союз»
22:05, 12 июня 2014Политика
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В Артемовском районе Донецкой области боевики, применив оружие, совершили нападение на ООО «Бахмутский аграрный союз».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.
«В Артемовском районе (село Новолуганское) было совершено нападение на ООО «Бахмутский аграрный союз» - боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» обстреляли машины, вынесли часть оргтехники из административного здания», - заявили в ОГА, отметив, что «сотрудники предприятия, к счастью, не пострадали».
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