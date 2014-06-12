Боевики ищут пилотов и водителей танков, РФ готовится к эскалации конфликта - активист

Об этом заявил активист Роман Бурко, координирующий проекты ИнформНапалм и Бурконьюз.

"Структурный анализ информации из открытых источников и закрытых каналов Zello террористов позволяет предварительно дать не утешительный прогноз о возможности скорой полномасштабной эскалации конфликта с РФ", - написал он на своей странице в Facebook.

По его данным, в районе Снежного и Луганска сконцентрированы до двух механизированных бригад войск РФ, которые мимикрируют под местных боевиков.

В Северодонецке замечены "странные рокировки", сообщает Бурко.

Читайте такжеШтаб АТО сообщает о наличии у террористов двух танков, находящихся на вооружении РФ - Тымчук"Каждую ночь с 00.00 до 05.00 на блокпосты заступают российские спецназовцы с полным боевым укомплектованием, в том числе в их распоряжении находятся "иглы", "мухи" и т.д. К утру их меняют местные "гоп-стоп" команды ЛНР", - пишет активист.

Также два дня назад местные жители видели перемещение ракет на прицепах, по некоторым данным, это был оперативно-тактический комплекс "Искандер". Кроме этого, у боевиков есть в наличии своя система ПВО как против армейской авиации (Игла, Стрела, Стингер) так и против низколетящих скоростных целей ЗУ, ЗКУ. Сегодня было замечено разворачивание комплекса "Мандат Б1Е".

По сведениям очевидцев, в Луганск прибывают боевики из Казахстана. Сразу с нескольких пунктов погранпропуска звучат тревожные сведенья, например, пограничникам КПП "Бирюково"(Свердловский р-н Луганской области) дали срочную команду собраться и покинуть территорию. В то же время, со стороны РФ уже выстроилась колона УРАЛов и КАМАЗов, в которых сидят "автоматчики" кавказской и казахстанской внешности, пишет Бурко.

Читайте такжеТеррористы окопались в Снежном из-за стратегического завода авиапрома - активистТакже Бурко заявляет, что по каналам боевиков был объявлен срочный набор пилотов Л-29; Л-39; МИ-2; КА-26 и водителей танков Т-72.

Утром 12.06.14 из Снежного сообщили, что возле Пенсионного фонда стоят два танка Т-72, пригнанные ночью из России.

"Все вышесказанное дает возможность предположить, что РФ уже подготовилась к масштабной общевойсковой операции", - считает активист.