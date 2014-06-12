В Нацгвардии говорят, что задержали самопровозглашенного "народного мэра" Мариуполя

Ночью 12 июня 2014 года, в ходе проведения специальной операции, силами подразделения Национальной гвардии Украины был задержан самопровозглашенный так называемый «народный мэр» города Мариуполя Донецкой области Фоменко Александр Григорьевич.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Задержание происходило в центре города, отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Мариуполе избрали нового «народного мэра» (фото)

Известно, что Фоменко «является организатором террористической деятельности и сепаратистских действий на территории Донецкой области. Вместе с гражданином Фоменко были задержаны начальник комитета ДНР Мариуполя Николай Васильевич Лысогор и активист ДНР Зимницкий Сергей Александрович. Противоправная деятельность задержанных была одной из причин напряженности в обществе и обострения криминогенной обстановки в Донецкой области».

Читайте такжеВ центре Мариуполя боевики угнали машину с пассажирами: похищен очередной "народный мэр" - СМИ

В ходе задержания было изъято большое количество агитационных материалов для распространения, а также арсенал оружия и патронов.

Задержанные переданы органам Службы безопасности Украины, отметили в Нацгвардии.