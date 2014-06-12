В Нацгвардии говорят, что задержали самопровозглашенного "народного мэра" Мариуполя
В ходе задержания было изъято большое количество агитационных материалов для распространения, а также арсенал оружия и патронов.
Ночью 12 июня 2014 года, в ходе проведения специальной операции, силами подразделения Национальной гвардии Украины был задержан самопровозглашенный так называемый «народный мэр» города Мариуполя Донецкой области Фоменко Александр Григорьевич.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.
Задержание происходило в центре города, отмечается в сообщении.
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Известно, что Фоменко «является организатором террористической деятельности и сепаратистских действий на территории Донецкой области. Вместе с гражданином Фоменко были задержаны начальник комитета ДНР Мариуполя Николай Васильевич Лысогор и активист ДНР Зимницкий Сергей Александрович. Противоправная деятельность задержанных была одной из причин напряженности в обществе и обострения криминогенной обстановки в Донецкой области».
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В ходе задержания было изъято большое количество агитационных материалов для распространения, а также арсенал оружия и патронов.
Задержанные переданы органам Службы безопасности Украины, отметили в Нацгвардии.