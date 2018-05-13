Коалиция профессиональных лоббистов?

Возможно, о последней “просьбе” СПУ к “Нашей Украине” изменить кандидата на должность спикера и не стоило бы вспоминать. В конце концов, этот тест на соблюдение коалиционного соглашения и вообще на порядочность партнеры социалистов, за редким исключением, выдержали успешно.

Но не стоит не брать во внимание мотив, по которому Александр Мороз подверг сомнению право Петра Порошенко возглавлять парламент. Лидер СПУ напомнил известный тезис Президента Ющенко да и, собственно, один из пунктов коалиционного соглашения о потребности разделить власть и бизнес. Мол, господин Порошенко этому требованию не отвечает. Следующий тезис из мотивации Мороза – тандем Порошенко и Тимошенко уже раз привел к кризису и приведет опять, - будто автоматически выплывает из того, что потенциальный председатель ВР - бизнесмен. То, что и госпожа Тимошенко не далека от бизнеса, - как-то из логики социалистов выпало...

Итак, едва ли не самая большая проблема всего политического жизнеустройства Украины использована как технологическое орудие для довольно мелкой тактической операции одного из субъектов коалиционного процесса...

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЕСТЬ, ДОСТАТОЧНО ПОЧИТАТЬ КОНСТИТУЦИЮ

Механизм разделения власти и бизнеса давно прописан в Конституции. Он заключается в запрете совмещения выборных и исполнительных должностей, депутатского мандата и должности в руководстве коммерческого предприятия и тому подобное.

Все остальное в “разделении” обеспечивает соблюдение этой нормы. А соблюдение нормы – это не “коррупционные скандалы”, которые заканчиваются, как говорит Мороз, “общественным мнением”. Они должны завершаться настоящим судебным процессом. Где сторона обвинения, как вот в делах о коррупции с детьми экс-премьеров Израиля и Британии или вице-президента США, - выступает с фактами и доказательствами и не прячется за “общественным мнением”.

Именно этот механизм стимулирует совсем не врожденные привычки западных элит не только выглядеть честными, но и быть ими.

В нашем конкретном случае осуществить контроль касательно совместительства должна была после выборов 26 марта ЦИК. Если господин Мороз имеет претензии к ней, то причем здесь вопрос о спикере? А если ЦИК, по данным Мороза, плохо выполнила свою обязанность, то тогда лидер СПУ должен был бы требовать сложить полномочия не только от большинства теперешних народных депутатов из так называемых “правых” партий – “Нашей Украины” и ПР, но и половины собственной фракции, не говоря уже о БЮТ.

Впрочем, очевидно, что именно наличие “колоды в собственном глазу” и не дает возможности даже самым честным политикам в Украине вести настоящую борьбу не то что с коррупцией, но и с бизнесом в политике. Отсюда, между прочим, и электоральный результат “борцов”, как вот у господина Александра Зинченко. Это свидетельствует именно об общественном мнении касательно упомянутых способов борьбы. Не нравятся эти способы гражданам. По-видимому, им таки нужные факты, а не лишь ярлык “олигарх” или “коррупционер”.

Между тем в мире действительно существует метод “самоотделения” бизнеса от власти, когда интересы бизнеса в политике представляют не просто наемные депутаты, а целые идеологические партии либерального пошиба. Отличия от нашего варианта воплощения этого механизма можно увидеть невооруженным глазом. Самое существенное заключается в том, что “там” у всего бизнеса абсолютно одинаковые идеологические установки: меньше налогов, меньше бюджетных расходов, более низкие социальные стандарты и тому подобное. Отстаивать такие требования и воплощать их в жизнь способны лишь мощные политические структуры. Причем эта их идеология сама по себе не воспитывает “социально ответственный бизнес”, а просто вынужденная уступать в результате жестокой борьбы с не менее принципиальными и монолитными левыми силами. И именно жестокость этой борьбы не дает возможности настоящим идеологическим партиям ни смешивать внутри себя либеральное с социалистическим, ни создавать партии по отраслевому принципу, не говоря уже о персонально-карманном.

Может, поэтому их даже вынужденные “широкие коалиции” значительно отличаются от наших, ведь коалиция – это временные, но не идеологические союзники.

Что мы имеем?

РЫНОК ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛОББИЗМА

Прежде всего, отсутствие партий и политиков, которым большие бизнесмены доверили бы представлять их интересы во власти. Приход в парламент господина Ахметова – это не только погоня за иммунитетом. Если правда, что он хороший менеджер своих активов, - то логично его желание по крайней мере изнутри увидеть законодательные и правительственные механизмы, от которых зависит их будущее. А потребность увидеть самому есть – потому что ни наемный менеджер Виктор Янукович, ни другие личности из партии, хоть и сами имеют большие состояния, - в последнее время никак не могут доказать свою политическую состоятельность. Да и их избирательный успех, в чем они сами сознаются – не так их заслуга, как “достижение” помаранчевого лагеря.

Вот, кстати, о последнем “топ-менеджменте” лидера Партии регионов Януковича... Одновременно с блокадой работы парламента и подготовкой каких-то акций протеста просто под громким, но бессодержательным лозунгом “Хватит!”, - он вдруг вспомнил российско-украинские газовые соглашения. Ну и, конечно, споря с госпожой Тимошенко, давай их защищать от пересмотра. А то, что вместе с БЮТ голосовал за отставку правительства Еханурова именно из-за этих соглашений – просто забыл. Впрочем, если бы просто забыл о последовательности своей политической, а главное – экономической позиции, то это его личная проблема. Но от имени народа он обещает чуть ли не восстание на защиту этих соглашений.

Хотя нормальный политик должен был бы вспомнить, что некоторые друзья из России за “восстание” в Украине еще и доплатили бы. А здесь им предлагают “всего лишь” с этой целью, а также под предлогом “провокации” от Тимошенко наоборот - получить дополнительные деньги, подняв цены на газ... Ну, и кому в конечном итоге Янукович своим заявлением угодил - большому бизнесу своего региона, где уже россияне в расчете на повышение их отдачи скупают местные облгазы?

Хорошо, если “хорошего менеджера” Ахметова заставит “прозевать” эту выходку Януковича лишь футбол. А то уже сомнения закрадываются: действительно ли он такой великий менеджер, как о нем говрят...

Еще одним доказательством того, что успешному бизнесмену все приходится делать собственными руками, есть целый ряд политических проектов господина Пинчука, какой пытался передоверить в парламенте отстаивания своих интересов, но, как оказалось, напрасно. КОПы, “Вече”, и даже Народная партия Литвина... Похоже, господин Пинчук, пообщавшись с самыми авторитетными грандами мировой политической элиты, честно пытался осуществить эксперимент по отделению своего бизнеса от официальной власти, но таки не совсем западного типа. Не вышло.

Почему провалились эти электоральные проекты? Нет, тот факт, что за ними, невзирая на “отделение”, все равно маячило имя нелюбимого народом олигарха, - не главная причина. Главная – он не смог нанять честных менеджеров, которые бы работали за хорошее вознаграждение из рук хозяина, а не за попытку заработать еще на этапе раскрутки проекта собственный политический капитал, планируя конвертировать его в капитал финансовый. Странная вещь: есть у олигарха деньги – а “музыка” не заказывается. Дефицит настоящих “музыкантов”. Ну, не Спиваковы они – аутсайдеры последних выборов. Хотя настоящий Спиваков в Украине неплохо конкурирует с попсой. Если бы же и нанятые политики-менеджеры действительно конкурировали на уровне элиты, а не “косили” под урожайный популизм...

Итак, при всем “богатстве выбора” – рынок политиков-функционеров идеологического формата в Украине очень ограничен. Это еще одна причина невозможности нормального отделения бизнеса от практической политики. Почему нет рынка политиков-функционеров? Потому что спрос на них – не идеологический, а конкретно-лоббистский. Что-то наподобие Спиваковых, которые бы лабали “Мурку”... Днями вот пришлось увидеть, как известный эксперт-экономист, который прошел в парламент в команде Партии регионов уже в роли наемного функционера, интеллигентно так блокировал трибуну. Без вдохновенья, бочком-бочком...

Кстати, о блокаде этой со стороны Партии регионов... Конечно, и право такое у ПР есть – блокировать, если больше нечем засвидетельствовать свою оппозиционность. И господин Зварич очень не прав, что жалуется в Минюст и прокуратуру: на то у депутатов и неприкосновенность, чтобы они в пределах своих депутатских полномочий могли мешать работать парламенту. Мы уже не упоминаем о блокировке правительственных учреждений во время Помаранчевой революции, где именно депутатский иммунитет многим пригодился...

Но со стороны ПР эта блокада, а еще больше угрозы всевозможных народных восстаний - это дежурный провал политического менеджмента. Ведь таким способом они окончательно закрывают себе путь к другому формату коалиции, именно ради которого они не хотят смириться с оппозиционностью и, наконец - выдвинуть на должность вице-спикера своего кандидата.

Но и в этом примере есть прямая связь бизнеса и политики. В частности, даже при недоказанности бравыми стражами порядка из команды Президента Ющенко конкретных преступлений, за подозрения в которых на протяжении прошлого года “притесняли” активистов Партии регионов, - нынешний их демарш, возглавляемый первыми лицами всего “клана”, демонстрирует сущность целого стиля как в политической, так и в экономической жизни: штурм и натиск. Это – мягко говоря. Потому что если и свои бизнес-дела они делают так, как строят коалицию, - то кроме силовых средств в их инструментарии действительно ничего не просматривается...

В ПОСТЕЛЬ К ГАДКОМУ ЖЕНИХУ?

Теперь взглянем, как влияет бизнес на политику главного промоутера президентской идеи о “отделении” – госпожи Тимошенко. Нет, не будем перелистывать списки “перевоспитанников” БЮТ из числа “узников кучморежиму” и даже имена будущих глав комитетов или чиновников из них же. Хотя там есть прямые бизнес-конкуренты коллег из союзнических фракций коалиции... Но примем за аксиому, что как раз их экономические противоречия примирит общая программа и правильное бюджетное финансирование, сбалансированная таможенно-тарифная и валютно-денежная политика. Возможно, их даже не поссорит последующий процесс приватизации под руководством представителя БЮТ...

Но какое в целом влияние жестких бизнес-интересов должна была почувствовать сама Тимошенко, чтобы после когда-то веселых победных набегов на партнеров-“коррупционеров” теперь загробным тоном провозгласить кредо британских королев: “закрыть глаза и думать о...” в нашем случае – Украину.

Нет, это не ради народа или даже своих избирателей, которые любят ее, когда она бесстрашно идет на бой и на “костер” – в оппозицию, громкую и яркую, после которой каждый раз все ближе очищенная от лишних добавок власть. Но не в “постель” к гадкому “жениху”... И это под широко распространяемые басни, что именно этот “жених” потом и выгонит ее при малейшем поводе из дворца, - униженную и раздавленную самим своим вынужденным “браком”, да еще и с грузом социально-экономических поражений...

Да, Юля умеет выкрутиться из любой ситуации и повернуть ее себе на пользу. Но только за чьи-то средства. Если уж брать аналогию с прошлогодней отставкой, - то в конечном итоге она не поднялась за счет Порошенко, а лишь получила благодаря ему мученический венец. А как балласт, как когда-то Лазаренко, она сбросила (выбросила из политики) несколько приближенных партнеров: господ Зинченко, Волкова, в последнее время – Бродского. Кто следующий? Не те, ради кого в настоящее время “закрываются глаза”?

Собственно, это также способ отделения бизнеса от власти. И что контракт у Юли с ее теперешними “денежными мешками” временен – понятно. Но на каких условиях? Возможно, именно Тимошенко является тем идеальным политменеджером для бизнеса, который системно защищает его интересы? Ни программные “солидаристские”, а впоследствии “социал-демократические” лозунги об этом не свидетельствуют. О системности стиля Тимошенко вообще нечего говорить. Сплошной плач бизнесменов во времена ее управления – тем более. В то же время Юлино искусство хождения по чужим бизнес-труппам нормальные дельцы не могли не заметить.

И правда, бизнес пришел к БЮТ под абсолютно конкретные обещания премьерства как главной и неограниченной власти. Другое дело, что не по ее вине в настоящее время попал в жесткую систему коалиционных координат, да еще и с “закрытыми глазами”. Чтобы оправдать вложенные в этот незапланированный проект инвестиции, ее фракционный бизнес должен держать Юлю с добытыми ею правительственными должностями в заложницах так долго, пока не “отобьет” все плюс обещанное... И это может помешать ей выйти на президентские выборы так красиво, как у нее до сих пор получалось, а партнеры по коалиции в случае провала правительства, где у БЮТ сплошные экономические блоки, - помогут избирателям не перепутать, скажем, энергосектор с социальным фондом...

КОАЛИЦИЯ И БИЗНЕС: НАВЕКИ ВМЕСТЕ

Если совсем откровенно, то наилучшим профессиональным лоббистом разнообразного бизнеса до недавнего времени была СПУ, которая просто делала это через отдельные голосования под какими-нибудь приличными поводами. И хотя много таких голосований объяснить социалистической идеологией было тяжело, но своего большого бизнеса у нее было не так много, как у других, и это давало возможность держать партийную марку.

В настоящее время все осложнилось, потому что полфракции предоставлено “промышленникам”, которые почему-то не оказались в естественной для себя стихии ПППУ и “Нашей Украины”. Возможно, из-за донецкого происхождения. Но проблем эта половина фракции создала социалистам в избытке. И не потому, что действительно тянут СПУ в коалицию с Партией регионов или принуждают лидеров партии неприлично добиваться должностей, включительно со спикерской. А потому, что в этом социалистам тяжело публично сознаваться. Это – едва ли не худшая, “стыдливая”, как у известного Альхена, связь бизнеса и политики. Отсюда каждый раз такие смешные басни, в частности, и о чужих грехах в этой области.

Что же касается “Нашей Украины”, героя наиболее интересных мифов и легенд о связи бизнеса и власти, то вряд ли стоит прикладывать эти мифы к шоколадному, автомобильному, и даже нефтяному и банковскому бизнесам, которые, понятно, здесь есть, и никогда не скрывали. Свою выгоду этот бизнес издавна получал через законодательные решения, лоббированные, как правило, при Кучме в компании с кучмистскими же фракциями, а при Ющенко – просто через правительство Еханурова. Но поводов говорить, что они как-то системнее повлияли на процессы в украинской экономике, - так и не дали. Миллионеры, близкие к НУ, по данным ГНАУ плодятся где-то там, вне власти, ну, пусть в регионах. И даже земельные посягательства и таможенные “дебоши”, на которые намекал еще господин Зинченко, - не выходят за пределы обычного либерального взгляда на вещи, пусть и либерального в нашем понимании.

Но, понятно, все это лишь на фоне первого и пока еще последнего настоящего газового миллиардера Д.Фирташа, чьим лоббистом оказался президентский блок. Здесь картина сразу круто изменилась, хотя, похоже, не тогда, когда ушедший разговоры о тайнах “Росукренрего” и тени С.Могилевича, а когда сам Фирташ легализировался и все, кроме Могилевича, подтвердил.

Тяжелее всего в этих условиях “Нашей Украине” стало держать монополию на теперь уже знаменитого Фирташа с его и “газпромовским” РУЕ. Пришлось это “приданое” положить в коалиционную корзину и просто передать в руки Тимошенко, чьи люди будут руководить ТЕКом и НАКом...О том, что “резать” эту курицу с ее золотыми яйцами новые распорядители не собираются, - можно было догадаться еще до того, как Юля сняла самый радикальный свой тезис об отмене газовых соглашений с Россией, а оставила только желание убрать посредника, найдя здесь сообщника с Порошенко.

Возможно, впоследствии позиция еще более смягчится, когда посчитают других посредников: тех, что торгуют газом непосредственно на украинском рынке, тех, что гоняют украинский, собственной добычи, предназначенный для украинцев, газ в Европу. А также сопоставят посреднические функции “Газпрома” касательно, например, туркменского и остального среднеазиатского газа.

Или все будет, как всегда, проще: Фирташ поделится...В любом случае просто выбросить его из соглашения, не предложив Путину “сатисфакцию”, - просто невозможно. Даже с помощью “большой восьмерки”... “Сатисфакция” же может стать еще дороже?

Существенное отличие от предыдущего состояния будет заключаться в том, что будет теперь знать и будет контролировать все процессы, связанные с бизнес-интересами Фирташа, широкий круг заинтересованных лиц не просто из коалиции, а из разных ее партий, да еще и из парламентского комитета. Плюс на конкурсной основе назначенный председатель НАК “Нефтегаз” со своими – не своими чиновниками...

Будет ли знать об этой связи власти и бизнеса общество? Вряд ли. Разве что дополнительно ударят по бизнесу “регионалов”. Хотя те уже пообещали поддерживать газовые соглашения, а значит – и РУЕ с Фирташем...

В целом же именно здесь и проглядывает новая система отношений коалиции и бизнеса: они становятся групповыми. Теперь, при запрете коалициантам голосовать вместе с оппозицией, фактически исключается возможность купли отдельных законов в розницу, за счет “случайного совпадения интересов” отдельных депутатов коалиции с интересами оппозиции. Но это не означает, что эти интересы будут совсем проигнорированы. Напротив, в либеральном в вопросе экономического раздела коалиционном соглашении есть довольно широкие рамки, куда, при правильном подходе оппозиции, впишутся и ее конкретные интересы, даже без ее голосов. Об интересах коалициантов, конечно, можно вообще говорить в “пакете”.

С баснями и слухами из недр коалиции станет труднее: коалиция потеряет интерес к их “сливу”, - по крайней мере до возможного следующего политического кризиса. Это будет звездное время для настоящих экономических экспертов...

А для широкой общественности так: власть и бизнес – это плохо, нужно отделять и бороться как с коррупцией. А вот коалиция и бизнес – это красиво, разумно и системно.

Не верите? Вот на последней общей пресс-конференции тройки господина Мороза спросили о кандидате на должность министра транспорта от СПУ, о бизнесе и власти. Ответ: если бы что-то было, уже бы расследовали. Потом все трое повернулись и ушли. Пресс-конференция завершилась. Коалиция в который раз укрепилась.

Ирина Погорелова