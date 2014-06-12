Коммунисты ожидают, что аукцион правительственных авто с треском провалится

Такой прогноз в эфире телеканала "112 Украина" озвучил народный депутат от фракции Компартии Адам Мартынюк.

Политик отметил, что первый аукцион практически не состоялся.

"Я думаю, еще хуже будет судьба второго аукциона. Здесь больше пиара", - спрогнозировал Мартынюк.

Нардеп отметил, что в ходе первого аукциона купили не "Опели", "Шкоды", "Волги" и "Мерседесы".

"Почему покупатель купил те раритетные автомобили, которые, по-видимому, если есть лишние средства, то желательно иметь в гараже. Это автомобиль, на котором ездил глава правительства. Таких автомобилей было два или три в республике", - подчеркнул коммунист.

Он уточнил, что речь идет об автомобиле ЗИЛ-114, который был самым престижным в советское время.

"Если я не ошибаюсь, он был сделан вручную. Ручная сборка, бронированный", - рассказал Мартынюк.

Напомним, автопредприятие секретариата Кабинета министров Украины объявило о проведении 4 июля второго аукциона по продаже 65 автомобилей правительства. На продажу выставлены 15 автомобилей Mercedes-Benz, 30 автомобилей марки Volkswagen, 11 авто Skoda Octavia, Toyota Camry, Mazda E 2200, Opel Combo и Ford Econoline.

6 июня на аукционе в Кабмине были проданы 8 автомобилей из 73.