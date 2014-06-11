Российские дальнобойщики грозятся перекрыть трассу в Крыму

Стоимость паромных перевозок для грузовиков выросла вдвое, сообщает ТСН со ссылкой на сюжет "Новостей 2+2".

Сейчас за одну фуру надо выложить 22 тысячи рублей - это более 7 тысяч гривен. Раньше билет на паром из Феодосии до Новороссийска стоил 11,5 тысяч рублей. Водители возмущены - говорят, их не предупредили о повышении и теперь они застряли на крымском берегу.

Удобную и привычную паромную переправу Керчь-Кавказ для грузовиков закрыли - надеясь на потоки туристов в Крым из России, ее отдали исключительно для пассажирских перевозок. Поэтому маршрут Феодосия-Новороссийск - единственный возможный. Потоков туристов не дождались, зато доставка продуктов на полуостров оказалась под угрозой срыва, ведь пропускная способность Новороссийской переправы очень низкая - фуры неделями стоят в очередях.

Читайте такжеБилеты на поезда из Крыма не подорожали – «Укрзализныця»По подсчетам единой транспортной дирекции России, перевозки одного грузовика паромом из Новороссийска в Феодосии стоит 55 тысяч рублей, потому что вместо пяти километров через Керченский залив сейчас парому приходится преодолевать почти две сотни морем.

Однако, мол, правительство сдерживает цены, поэтому берет с водителей вдвое меньше. При этом перевозчиков новые тарифы не устраивают. Они отказываются возить товары на полуостров. Если тариф не снизят, дальнобойщики угрожают перекрыть дорогу. А крымчанам, очевидно, следует готовиться к дефициту и очередного скачка цен.