Санкции Европы и США слабые, Украине нужно помочь оружием - американский политик

Об этом он заявил в интервью популярному чешскому ежедневнику Lidove noviny, передает Радио Свобода.

"Украинская армия обратилась за помощью, мы ей предоставляем военные пайки или очки для ночного видения», - отметил Джо Либерман. - А должны были бы дать ей оружие, чтобы армия могла защищаться».

По мнению американского политика, в свете последних событий в Украине нужно говорить «о новой угрозе европейской безопасности», потому что как в Америке, так и в Европе утвердилось ложное чувство безопасности.

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И «вдруг появился русский националист Путин, который снова угрожает миру в Европе», в конце концов и «на выборах в Европейский парламент вернулся национализм», говорит Джо Либерман.

«Мы действительно живем в новой стратегической реальности, я чувствую, что знаю, кем является Путин и как далеко он зайдет. У него высокое мнение о себе, это бывший агент КГБ. Он и поотношению к своим людям очень репрессивный», - отметил Джо Либерман.

По его словам, нужно, чтобы страны НАТО показали своим союзникам вдоль границ с Россией, что «к своим обязательствам относятся серьезно», иначе «Путин мог бы продолжать поиск слабых мест и использовать это».

Джо Либерман принимает участие в пражской конференции, посвященной 25-летию падения коммунистической системы в Европе.