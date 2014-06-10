В «горячих точках» востока Украины прекратить огонь до конца недели невозможно - журналист



Об этом в ходе интернет-конференции сказал военный корреспондент ТСН Руслан Ярмолюк.

По его мнению, прекратить боевые действия в такой короткий срок невозможно, ведь на Донбассе, кроме групп российских диверсантов, есть много никем не контролируемых групп - речь идет о местных криминальных авторитетах.

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Ярмолюк убежден, что теоретически силы АТО могут прекратить стрелять, договориться можно и с боевиками, которых контролируют российские диверсанты, а вот для бандитов сейчас наступила настоящая «жатва» и они не остановятся.

«Русские могут остановиться, а эта« публика »- нет, потому что они никем не контролируются», - отметил военный журналист.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости уже до конца этой недели прекратить огонь на востоке Украины.