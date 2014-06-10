В Польше не разделяют немецкого оптимизма относительно украинского кризиса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве, комментируя сегодняшнюю трехстороннюю встречу глав МИД Польши, Германии и России в Санкт-Петербурге.

”Я не разделяю такого просто оптимизма министра Штайнмайера. Имеем ощутимо другой взгляд на развитие событий в Украине, чем Германия, и это очень хорошо видно уже несколько месяцев”, - сказал Туск.

«Германия готова с большим пониманием относиться к действиям России. Польша, в то же время, среди государств, которые не имеют никаких сомнений на тему того, что происходит на востоке Украины», - подчеркнул Туск.

Читайте такжеМИД Польши: Украина может применять силу против вооруженных лиц, которые дестабилизируют ситуациюОн отметил, что обсуждал с главой польского МИД Радославом Сикорским, стоит ли принимать участие в этой встрече в Санкт-Петербурге, и совместно пришли к выводу о необходимости продолжения диалога.

В то же время Туск сказал, что польская сторона "не имеет каких-то особых надежд”, связанных с этой встречей.

Польский премьер также отметил, что польские политики дальнейшем будут активно принимать участие во всех встречах на тему Украины, отметив, что Польша является одной из стран, которая наиболее заинтересована в как можно более быстром и мирном разрешении кризисной ситуации в украинском государстве.

Читайте такжеУкраинцы подали за полгода заявок на убежище в Польше столько же, как за последние 10 летПо данным польского МИД, сегодня в российском Санкт-Петербурге проходит встреча глав дипломатических ведомства в так называемом формате ”королевского треугольника”, которые ежегодно проводятся с 2011 года.

На этих встречах министры, в частности, обсуждают вопросы международной политики и регионального сотрудничества.

На минувшей неделе Сикорский заявлял, что встреча в Санкт-Петербурге станет предлогом, чтобы обсудить действия России в Крыму и на востоке Украины.