Черномырдин: Украина вряд ли может быть независимой от России в газовых вопросах

Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что Украина вряд ли может быть независимой от России в газовых вопросах. Об этом он заявил сегодня журналистам.

В частности, отвечая на вопрос, возможно ли, чтобы Украина не зависела от РФ в газовых вопросах, В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал: «Думаю, что нет. Газ, который добывается в РФ, это единственная на сегодня кладовая, которая обеспечивает не только Россию и постсоветское пространство, но и весь Европейский континент, а теперь уже мы на Азию идем».

Он также отметил, что не слышал заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о намерении построить новый газопровод «Белый поток», который в обход России соединит страны Центральной Азии с государствами ЕС через Черное море и Украину.

При этом В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал, что Украина может строить этот газопровод, но «для того, чтобы что-то построить, нужно что-то иметь».

Как сообщал УНИАН, 28 января в Брюсселе Ю.ТИМОШЕНКО заявила о намерении совместно с Евросоюзом построить новый газопровод «Белый поток», который соединит страны Центральной Азии с государствами ЕС через Черное море и Украину.

Идея “Белого потока” (White Stream) заключается в строительстве газопровода из Туркменистана через Азербайджан в грузинский порт Супса, и затем по дну Черного моря через Крым в направлении Европейского Союза.

Впервые Ю.ТИМОШЕНКО выдвинула идею создания газопровода White Stream еще в 2005 году.