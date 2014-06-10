Глазьев считает, что террористам на Донбассе стоит ввести свою валюту и взять кредит у РФ

Советник президента РФ Сергей Глазьев предлагает террористам ввести на Донбассе свою валюту и обещает российские кредиты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе круглого стола в Москве.

«Донбасс обладает возможностью создать свою банковскую и свою денежную систему», - сказал Глазьев.

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Он утверждает, что «Донбасс - единственный регион Украины, который имеет положительный торговый баланс (эти слова не соответствуют действительности - УНИАН)».

«У Донбасса есть прекрасная основа для формирования своей собственной автономной финансовой системы, выпуска своей валюты, под которую будут валютные резервы. Это займет два-три месяца, в течение которых нашими кредитами нужно поддержать налоговую и финансовую системы от колапса. Это вполне решаемая задача», - сказал Глазьев.

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При этом он уверен, что всю Украину ожидает экономический спад и падение уровня жизни населения, а Донбасс - процветание.

По словам Глазьева, Россия может помочь «создать» идеальную финансово-налоговую систему и предлагает отказаться от НДС, так как его сложно возвращать для экспорта.