Глазьев считает, что террористам на Донбассе стоит ввести свою валюту и взять кредит у РФ
Советник Путина уверен, что всю Украину ожидает экономический спад и падение уровня жизни населения, а Донбасс - процветание.
Советник президента РФ Сергей Глазьев предлагает террористам ввести на Донбассе свою валюту и обещает российские кредиты.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе круглого стола в Москве.
«Донбасс обладает возможностью создать свою банковскую и свою денежную систему», - сказал Глазьев.
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Он утверждает, что «Донбасс - единственный регион Украины, который имеет положительный торговый баланс (эти слова не соответствуют действительности - УНИАН)».
«У Донбасса есть прекрасная основа для формирования своей собственной автономной финансовой системы, выпуска своей валюты, под которую будут валютные резервы. Это займет два-три месяца, в течение которых нашими кредитами нужно поддержать налоговую и финансовую системы от колапса. Это вполне решаемая задача», - сказал Глазьев.
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При этом он уверен, что всю Украину ожидает экономический спад и падение уровня жизни населения, а Донбасс - процветание.
По словам Глазьева, Россия может помочь «создать» идеальную финансово-налоговую систему и предлагает отказаться от НДС, так как его сложно возвращать для экспорта.