Черновецкий обвинил ”жителей политического Олимпа” в ”вампиризме”

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ убежден, что политическое противостояние, которое провоцируют некоторые высокопоставленные чиновники, направлено на то, чтобы отвлечь внимание простых жителей столицы от решения их неотложных проблем.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом говорится в сегодняшнем заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Сейчас в политических играх разменной монетой стал простой человек. На него направлена массированная атака с экрана телевизора и со страниц газет. Однако меньше всего политики задумываются над решением проблем рядового киевлянина. Такую ситуацию можно назвать политическим вампиризмом. Эти политические вампиры не работают сами и отвлекают внимание от реальной работы, которую выполняют другие», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра Киева, уже после выборов в Верховную Раду политическая самореклама не уменьшает обороты. «По предварительным данным, собранным из открытых источников, на многотысячные тиражи газет, листовок и плакатов политической рекламы только за последние четыре месяца потрачено около 13 млн. долларов США. Неужели больше нет другого применения этим средствам? И откуда такие деньги берутся на саморекламу, если в декларациях все поголовно указывают мизерные доходы? Если бы эти средства были направлены на решение конкретных проблем конкретных людей, часть бюджета столицы можно было бы направить на развитие инфраструктуры города, а не на социальные нужды», – цитирует пресс-служба слова мэр Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился к киевлянам с призывом “обращать меньше внимания на пустые и громкие обещания отдельных лиц, которые считают себя жителями политического Олимпа”. “Столичная власть занимается реальными делами для улучшения жизни каждого киевлянина и результаты этой работы очевидны”, – подчеркнул при этом столичный председатель.

В то же время, в сообщении пресс-службы не указано, в чей именно адрес сделано Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ заявление.