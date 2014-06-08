В Подмосковье тайно похоронили россиян, погибших в Донецке - СМИ

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на собственные источники.

Среди них был член Единой России, житель города Электрогорск Сергей Жданович. Как рассказал Эху его знакомый, секретарь регионального отделения КПРФ Евгений Бабин, Жданович отправился в Донецк по собственной воле после переписки с участниками тематической группы в социальной сети Одноклассники.

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Похороны погибшего прошли вчера при участии членов движения «Боевое братство», отметил Бабин. Он также добавил, что погибший в течение несколько лет возглавлял городское отделение «Боевого братства», а также работал в Ногинском отделении организации.

Кроме того, Жданович служил в Чечне в горячих точках.