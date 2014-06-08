В Славянске украинская артиллерия обстреляла казарму боевиков - СМИ

В этом доме казарму для себя оборудовали террористы. После обстрела они вывезли уцелевшую часть вооружения из дома, сообщают Новости Донбасса. Читайте такжеБоевики из двора церкви ведут огонь из минометов по позициям силовиков и жилым кварталам Славянска

Сегодня в Славянске украинская артиллерия обстреляла здания СБУ, городского исполкома и милиции.

Обстрел здания СБУ велся некрупным каллибром, для того, чтобы не пострадали заложники, находящийся в его подвале. Также в городе были уничтожены 2 заправки.