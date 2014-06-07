Пограничники обвинили Минобороны в неоказании помощи в боях с террористами

В этом письме, опубликованном на сайте ГПСУ они обвинили Минобороны в неоказании помощи и заявили, что военные сделали только показательные вылеты, и дали пустые обещания.

Читайте такжеПограничники ожидают повторной атаки на пункт пропуска "Мариновка""Некогда уважаемый нами и.о. Министра Обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль. Мы, личный состав Луганского пограничного отряда, который с боями прорывался с места дислокации, хотим выразить свое возмущение вашим заявлением, сделанным во время визита в Брюссель, о том, что якобы, штурма управления отряда, на самом деле не было. Мы, кто полтора дня отстреливались от вооруженных террористов. Мы, чьих восьмерых товарищей достали пули и гранаты боевиков (к счастью, все они остались живы). Мы, кто искренне ожидал помощи именно от вас, но так ее и не дождались...", - говорится в письме.

Пограничники подчеркивают, что знали и.о. министра по совместной службе в пограничном ведомстве.

"Именно поэтому, когда ситуация стала критической, сразу обратились за помощью непосредственно к вам, ведь неподалеку находилось подразделение ВС Украины при помощи которого мы бы за несколько часов смогли бы вдребезги разбить террористов. Знаем, что между командиром нашего отряда и вами состоялся телефонный разговор. Вы заверили его в том, что помощь будет предоставлена в ближайшее время, однако прошло почти двое суток и кроме показательного полета авиации больше ничего так и не произошло. Ваши слова оказались пустыми обещаниями, и мы не ожидали такого именно от вас.

Сегодня мы продолжаем охранять государственную границу на новых местах дислокации. Личный состав отряда до конца будет выполнять свой долг перед государством и народом Украины. Вашу обиду мы пропустили сквозь сердце и продолжаем службу. Главное, чтобы в очередной критический момент ценой ваших пустых обещаний не стали жизни солдат и офицеров", - подчеркнули пограничники.