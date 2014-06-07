Генсек НАТО поздравил Порошенко со вступлением на пост главы государства

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен от имени Североатлантического альянса сердечно поздравил Петра Порошенко со вступлением в должность президента Украины.

"Я желаю ему успехов в выполнении этой новой позиции ответственности в решающий в истории Украины момент", - говорится в заявлении, распространенном в субботу в Брюсселе.

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Генсек НАТО отметил, что эти президентские выборы "были важной вехой в истории Украины". "Проведением прозрачных и демократических выборов, несмотря на значительные трудности, народ Украины показал свою приверженность единой, независимой и суверенной стране", - считает он.

Расмуссен убежден, что руководство президента Порошенко "будет способствовать стабилизации в стране, развивая всеобъемлющий политический диалог, который начался накануне выборов".

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"НАТО в рамках комиссии НАТО-Украина поддерживает усилия Украины в широкомасштабных реформах. Сейчас мы завершаем подготовку дальнейших комплексных мер для оказания помощи Украине и для поддержки реформ в сфере безопасности и обороны. Украины является давним и активным партнером НАТО, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с президентом Порошенко. Союзники НАТО продолжают твердо стоять на позиции поддержки суверенитета Украины, ее независимости и территориальной целостности ", - подчеркнул Расмуссен.