В Краматорске горсовет опубликовал список подвалов домов, где можно укрыться от обстрелов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Краматорского горсовета, опубликованы адреса 82-х домов, расположенных на 27-ми различных улицах города.

Вместе с тем, в Краматорском горсовете отметили, что данные укрытия в настоящее время не являются полноценными убежищами, так как в 90-х годах были сняты с учета и переведены в разряд подвалов, в связи с чем они не оборудованы системами вентиляции и водоснабжения.Читайте такжеДонецкие бомбоубежища не готовы к защите людей

В настоящее время предприятиями по обслуживанию жилого фонда проводится работа по приведению этих сооружений в готовность к обеспечению кратковременного укрытия людей (очистка от мусора, восстановление минимального освещения). Учитывая большой объем работ, в горсовете призывают жителей указанных домов не оставаться безучастными наблюдателями и оказать посильную помощь работникам жилищных предприятий в наведении и поддержании порядка в подвальных помещениях, установке и сохранности осветительных приборов и другого оборудования.Читайте такжеВ больницах Днепропетровской области готовят дополнительные койки и проверяют бомбоубежища

В горсовете подчеркнули, что, к сожалению, в жилых кварталах, расположенных выше ул. Социалистической, а также в микрорайонах «Станкострой» и «Лазурный» строительство защитных сооружений (убежищ) не велось, в связи с чем возникают серьезные трудности относительно укрытия людей в случае опасности. Для жителей этих районов единственным местом укрытия остаются подвалы жилых домов. Безусловно, они не предназначены для нахождения там людей, однако, в случае крайней необходимости могут быть использованы для защиты от пуль и осколков, считают в горсовете.

- ул. Аллейная, № 5;

- ул. Белорусская, №№ 5 и 7;

- ул. Больничная, № 47;

- ул. Б. Хмельницкого, №№ 1, 3, 4 и 7;

- ул. Вознесенского, №№ 6 и 8;

- ул. Карпинского, №№ 7, 11, 15, 17 и 25;

- ул. Катеринича, №№ 2, 7, 8, 13 и 17;

- ул. Красная Пушка, № 10;

- ул. Лагоды, №№ 1, 3, 5, 6 и 8;

- ул. Лазо, №№ 32, 33, 39, 45 и 46;

- ул. Ленина, №№ 2, 7, 10, 12, 18, 20 и 49;

- ул. Марата, №№ 11, 13 и 15;

- бул. Машиностроителей, №№ 21 и 23;

- пр. Мира, №№ 3, 6, 8 и 9;

- ул. М.Тореза, №№ 45, 53 и 106;

- ул. Объездная, № 36;

- пр. Октябрьский, №№ 2 и 6;

- ул. Орджоникидзе, № 35;

- ул. 19-го Партсъезда, №№ 6, 9 и 14;

- ул. Песчаного, № 7;

- ул. Румянцева, № 18;

- ул. Сакко и Ванцетти, №№ 1, 2, 3, 4, 6 и 8;

- ул. Социалистическая, №№ 4 и 5;

- ул. Союзная, №№ 16 и 48;

- ул. Шкадинова, №№ 34, 36, 42, 48, 50, 52, 57 и 59;

- ул. Уральская, №№ 15 и 18;

- ул. Центральная, №№ 1, 3 и 5.