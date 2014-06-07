В Краматорске горсовет опубликовал список подвалов домов, где можно укрыться от обстрелов
В Краматорске Донецкой области Управление по вопросам гражданской защиты городского совета опубликовало уточненный список подвальных помещений жилых домов (бывших убежищ), которые могут быть использованы для кратковременного укрытия во время обстрелов (перестрелок).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Краматорского горсовета, опубликованы адреса 82-х домов, расположенных на 27-ми различных улицах города.
Вместе с тем, в Краматорском горсовете отметили, что данные укрытия в настоящее время не являются полноценными убежищами, так как в 90-х годах были сняты с учета и переведены в разряд подвалов, в связи с чем они не оборудованы системами вентиляции и водоснабжения.Читайте такжеДонецкие бомбоубежища не готовы к защите людей
В настоящее время предприятиями по обслуживанию жилого фонда проводится работа по приведению этих сооружений в готовность к обеспечению кратковременного укрытия людей (очистка от мусора, восстановление минимального освещения). Учитывая большой объем работ, в горсовете призывают жителей указанных домов не оставаться безучастными наблюдателями и оказать посильную помощь работникам жилищных предприятий в наведении и поддержании порядка в подвальных помещениях, установке и сохранности осветительных приборов и другого оборудования.Читайте такжеВ больницах Днепропетровской области готовят дополнительные койки и проверяют бомбоубежища
В горсовете подчеркнули, что, к сожалению, в жилых кварталах, расположенных выше ул. Социалистической, а также в микрорайонах «Станкострой» и «Лазурный» строительство защитных сооружений (убежищ) не велось, в связи с чем возникают серьезные трудности относительно укрытия людей в случае опасности. Для жителей этих районов единственным местом укрытия остаются подвалы жилых домов. Безусловно, они не предназначены для нахождения там людей, однако, в случае крайней необходимости могут быть использованы для защиты от пуль и осколков, считают в горсовете.
- ул. Аллейная, № 5;
- ул. Белорусская, №№ 5 и 7;
- ул. Больничная, № 47;
- ул. Б. Хмельницкого, №№ 1, 3, 4 и 7;
- ул. Вознесенского, №№ 6 и 8;
- ул. Карпинского, №№ 7, 11, 15, 17 и 25;
- ул. Катеринича, №№ 2, 7, 8, 13 и 17;
- ул. Красная Пушка, № 10;
- ул. Лагоды, №№ 1, 3, 5, 6 и 8;
- ул. Лазо, №№ 32, 33, 39, 45 и 46;
- ул. Ленина, №№ 2, 7, 10, 12, 18, 20 и 49;
- ул. Марата, №№ 11, 13 и 15;
- бул. Машиностроителей, №№ 21 и 23;
- пр. Мира, №№ 3, 6, 8 и 9;
- ул. М.Тореза, №№ 45, 53 и 106;
- ул. Объездная, № 36;
- пр. Октябрьский, №№ 2 и 6;
- ул. Орджоникидзе, № 35;
- ул. 19-го Партсъезда, №№ 6, 9 и 14;
- ул. Песчаного, № 7;
- ул. Румянцева, № 18;
- ул. Сакко и Ванцетти, №№ 1, 2, 3, 4, 6 и 8;
- ул. Социалистическая, №№ 4 и 5;
- ул. Союзная, №№ 16 и 48;
- ул. Шкадинова, №№ 34, 36, 42, 48, 50, 52, 57 и 59;
- ул. Уральская, №№ 15 и 18;
- ул. Центральная, №№ 1, 3 и 5.