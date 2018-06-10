Украинский интерес. Разминка по-президентски и стокгольмский синдром «Газпрома»

Пятому украинскому президенту на этой неделе довелось начать выполнять свои обязанности на международной арене, не дожидаясь инаугурации. Петр Порошенко побывал в Варшаве, Берлине и на побережье Нормандии, где встречался с представителями первого эшелона мировой политики. И Барак Обама, и Ангела Меркель, и вся «Большая семерка» выказали Украине слова одобрения и поддержки, последняя пообещала еще и финансовую помощь в размере 18 миллиардов долларов. Порошенко же пообещал свой план урегулирования представить во время церемонии инаугурации, отметив, что выступает за скорейшие местные и парламентские выборы.

Показательно, что блюдущие собственные интересы западные лидеры организовали на берегу Атлантики 15-минутную беседу Петра Порошенко с Владимиром Путиным. Пока в социальных сетях идет ожесточенная дискуссия о том, пожимал ли украинский президент руку кремлевскому властелину, отметим другое: после короткого диалога в ходе совместного празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии Владимиру Путину будет непросто называть новую украинскую власть «нелегитимной». Кстати, G-7 подтвердила свою непреклонность в отношении украинской принадлежности Крыма, что определенно порадовало официальный Киев.

Путин ограничился общими словами относительно того, что насилие на востоке Украины хорошо бы прекратить, хотя перед встречей в Довиле в интервью французским СМИ назвал действия силовиков на востоке Украины «карательной операцией». При этом Кремль на официальном уровне не реагирует на призывы самопровозглашенных ЛНР и ДНР о вводе войск на украинскую территорию, хотя через российско-украинскую границу осуществляются неоднократные попытки прорыва вооруженных отрядов на подмогу сепаратистам. Более того – в Киев возвращается Михаил Зурабов, отозванный в Москву перед аннексией Крыма, а Виктора Януковича, получившего убежище на российской территории, уже назвали бывшим президентом.

Интересная и во многом показательная ситуация сложилась в российско-украинских газовых переговорах. После получения оплаты купленного Украиной в феврале – марте газа «Газпром» сменил гнев на милость и предпочел ведение переговоров введению предоплаты для нашей страны. Правда, ЕС вышел из числа переговорщиков, убедившись, что бесперебойности поставок энергоресурсов в Старый Свет ничего не угрожает. На корректировку позиции Москвы, судя по всему, повлияла позитивно готовность Украины оспаривать газовые договора 2009 года в Стокгольмском арбитраже. Российская энергетическая монополия предпочитает не доводить дело до судебного разбирательства в шведской столице. И хотя переговоры продолжаются, и окончательный вариант цены «голубого золота» для Украины пока не определен (существуют три варианта – украинский, российский и европейский с вилкой от 265 до 485 долларов за тысячу кубометров) есть основания смотреть на энергетические перспективы нашей страны с осторожным оптимизмом. Не зря и Арсений Яценюк призывает ЕС покупать российский газ на восточной границе Украины и использовать наши ПХГ, для чего правительство даже пошло на разъединение «Нефтегаза Украины».

Евгений МАГДА