Светлана Зварич заявляет, что она остановила транзитный сервер

Директор ООО “Научно-производственная фирма “Украинские национальные информационные системы” Светлана ЗВАРИЧ отвергает обвинение народного депутата от Партии регионов Елены ЛУКАШ в торможении процесса создания Государственного реестра избирателей.

В комментарии УНИАН С.ЗВАРИЧ заявила, что причинами судебного иска со стороны возглавляемой ею фирмы, который приостановил процесс работы над Государственным реестром, стали не политические или коммерческие интересы, а неправомерные и непрофессиональные действия Центральной избирательной комиссии.

Именно эти действия, отметила С.ЗВАРИЧ, привели к тому, что создание реестра по техническому заданию, сформулированному ЦИК, вместо защиты украинской избирательной системы несет серьезные угрозы для нее.

Фактически, заявила С.ЗВАРИЧ, проектируется не Государственный реестр избирателей, а электронный список избирателей, который будет функционировать в ненадлежащем образом защищенной телекоммуникационной сети. Последняя, сказала она, по сути своей будет представлять «транзитный сервер» в пределах целой страны с возможностью модификации как отдельного сегмента Реестра, так и Реестра в целом.

В частности, утверждает директор УНИС, запроектированная система «Государственный реестр избирателей» не реализовывает функции, содержащиеся в Законе Украины «О Государственном реестре избирателей» и не отвечает требованиям законов «О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах», «Об информации», «Об электронной цифровой подписи».

Именно игнорирование требований законов, настаивает С.ЗВАРИЧ, и стало причиной обращений УНИС к компетентным органам. “Практически все наши замечания признаны обоснованными, и уже по рассмотрении жалоб Тендерная палата Украины обратилась в суд, а Межведомственная комиссия отменила проведение тендера Центральной избирательной комиссией на разработку реестра. Наша позиция также была поддержана Госспецсвязи. То есть, не ЗВАРИЧ С. препятствует созданию Реестра, а Центральная избирательная комиссия не обеспечивает создание законного и технически совершенного Реестра, к чему ЗВАРИЧ С. пытается привлечь внимание уже больше трех месяцев”, - констатировала она.

“Госпоже Елене ЛУКАШ, как юристу, должно быть известно, что обжалование УНИСом тендера в прошлом году не ограничивает ЦИК в возможности объявить тендер в этом году. Более того, ЦИК обязана объявить новую тендерную процедуру”, - отмечает С.ЗВАРИЧ.

“Но очевидно, народному депутату Украины Елене ЛУКАШ и Партии регионов выгодно функционирование Государственного реестра избирателей так, как работала система «Выборы» во время президентских выборов 2004 года или система «Рада» во время голосования за премьер-министра (речь идет о сбое в роботе системы "Рада" во время голосования в декабре 2007 года за назначение Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьера – УНИАН). А именно так будет функционировать Государственный реестр избирателей, если его разработка будет осуществлена согласно Техническому заданию, которое предоставила ЦИК в октябре 2007 года в составе тендерной документации. А возможно, цель более прозаична: незащищенность системы гарантирует появление еще одной базы персональных данных граждан на «Петровке», - отмечает С.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов Е.ЛУКАШ обратилась к Президенту, премьер-министру, председателю Верховной Рады и председателю Центризбиркома с депутатским запросом относительно факта приостановки деятельности из внедрения Государственного реестра избирателей.

Согласно сообщению пресс-службы Партии регионов от 28 января, по словам Е.ЛУКАШ, причиной таких действий являются искусственно инициированные иски от ООО “Научно-производственная фирма “Украинские национальные информационные системы” (директор - Светлана ЗВАРИЧ) и Тендерной палаты Украины в Окружной административный суд г. Киева и Хозяйственный суд г. Киева по поводу организации закупки товаров и услуг по созданию АИТС “Государственный реестр избирателей”.

“Не касаясь вопроса возможной коммерческой и политической заинтересованности указанных выше лиц, считаю необходимым отметить, что никакие судебные споры не могут быть причиной невыполнения требований Закона Украины “О Государственном реестре избирателей” в части внедрения АИТС “Государственный реестр избирателей”, - отметила депутат.

Е.ЛУКАШ считает абсолютно непонятным и ошибочным умалчивание со стороны ЦИК факта невозможности внедрения Реестра.

“Сообщение общественности и соответствующих государственных органов информации о фактах грубого вмешательства в данный процесс определенных лиц, должно способствовать решению спорных вопросов. Умалчивание в данном случае тем более не допустимо, поскольку ЦИК уже не смогла использовать выделенные в 2007 году бюджетные ассигнования в сумме 14,211 млн. грн. на создание Государственного реестра избирателей, в результате чего указанные средства списаны в доход государственного бюджета Украины”, - заметила Е.ЛУКАШ.

Депутат просит Президента, премьер-министра, председателей парламента и ЦИК в пределах их полномочий использовать все возможные правовые средства из обеспечения надлежащей реализации положений действующего законодательства Украины относительно создания Государственного реестра избирателей.