Сегодня регионалы сказали, что они - за сотрудничество с НАТО

Партия регионов выступает за масштабное сотрудничество с НАТО и реализацию программ, идущих на пользу Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам бывший министр иностранных дел Украины, нынешний министр оппозиционного правительства Виктора ЯНУКОВИЧА Константин ГРИЩЕНКО после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ.

В то же время К.ГРИЩЕНКО отметил, что во время встречи подчеркнул необходимость “считаться при этом с уровнем поддержки в обществе и на оценку общественности данного процесса”. По его словам, “не может серьезная политическая сила отрываться от своего электорального поля”.

К.ГРИЩЕНКО проинформировал, что на встрече речь шла о ситуации, сложившейся в связи с письмом руководства Украины о присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО. Он отметил, что критиковал способ подписания такого письма Президентом Украины, председателем Верховной Рады и премьер-министром Украины. По словам К.ГРИЩЕНКО, была нарушена процедура, поскольку не было, в частности, решения правительства по данному вопросу, а, между тем, подпись Ю.ТИМОШЕНКО под письмом есть. “Р.СИКОРСКИЙ прореагировал как основные европейские политики, что это внутреннее дело Украины”, - отметил К.ГРИЩЕНКО. “В то же время министр иностранных дел Польши сказал, что Польша готова нам помогать в продвижении по пути евроатлантической интеграции настолько, насколько мы сами готовы к этому” - процитировал его К.ГРИЩЕНКО.

Он также сообщил, что министр иностранных дел Польши заверил, что в ближайшее время будут урегулированы проблемы, возникшие на нашей общей границе, и будет подписано соглашение о малом приграничном движении.